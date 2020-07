Manchester United, Pogba rilancia: "Questa squadra deve vincere. Puntiamo a due trofei"

Juventus e Real Madrid? Paul Pogba pensa solo al Manchester United e al finale di stagione. L'ottimo momento vissuto dalla squadra di Solskjaer, che stasera può superare il Chelsea al terzo posto in classifica, ha sollevato il morale del centrocampista francese, che ha dichiarato al magazine ufficiale dei Red Devils: "Lo United è sinonimo di successo. Siamo in grado di vincere uno o due trofei in questa stagione. Non vogliamo perdere questa opportunità. Il segreto è giocare di squadra. In passato potremmo aver giocato in modo troppo difensivo o troppo offensivo. Ci mancava equilibrio e controllo della palla. Ora va molto meglio, tutto è molto più strutturato. Tutti i nostri sforzi sembrano ripagati. Se continueremo a giocare in questo modo, penso che non ci sia nulla che possa impedirci di raggiungere i nostri obiettivi".