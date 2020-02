Manchester United, Pogba scalpita: tornerà in gruppo dall'inizio della prossima settimana

vedi letture

Il ritorno in campo di Paul Pogba è solo questione di ore. Come riporta L'Equipe, il centrocampista francese, operato alla caviglia a gennaio, dovrebbe riprendere gli allenamenti all'inizio della prossima settimana. Il rientro ufficiale avverrà un po' più tardi, forse durante il derby di Manchester che si giocherà a Old Trafford il prossimo 8 marzo, per poi essere al top nel delicato scontro Champions con il Tottenham, previsto una settimana più tardi.