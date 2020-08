Manchester United, presentata la maglia versione home per la stagione 2020-21

Con un video molto particolare pubblicato sui propri canali social, il Manchester United ha presentato la nuova maglia versione home per la stagione 2020-21. La squadra inglese, come al solito, vestirà Adidas e avrà come sponsor principale Chevrolet.

