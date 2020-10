Manchester United, prime parole per Cavani: "Sono in uno dei più grandi club al mondo"

vedi letture

Prime parole di Edinson Cavani da giocatore del Manchester United, attraverso il sito ufficiale del club: "Il Manchester United è uno dei più grandi club al mondo ed è un vero onoere essere qui. Ho lavorato duramente in questo periodo e non vedo l'ora di competere e rappresentare questo incredibile club. Ho giocato davanti ad alcuni dei tifosi più appassionati di calcio durante la mia carriera e so che sarà lo stesso a Manchester. Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera di Old Trafford. Non vedo l'ora di continuare a scrivere la mia piccola storia all'interno del libro del calcio e so che dovrò fare come sempre: lavorare, lavorare, lavorare. Ho parlato col managere e questo ha accresciuto il mio desiderio di vestire questa bellissima maglia".