Manchester United, raggiunto un principio d'accordo per Sancho del Borussia Dortmund

vedi letture

Il nome di Jadon Sancho è già tra i più caldi per quanto riguarderà il prossimo calciomercato, e in tal senso sull'ala del Borussia Dortmund, pronto ad affrontare una nuova sfida, ci sarebbero le big di Premier League. Su tutte, scrive l'Express, il Manchester United: l'affare sarebbe peraltro già incanalato su una buona strada, ed anzi si legge di un principio d'accordo per favorire il suo futuro trasferimento ad Old Trafford. Però servirà avvicinarsi agli elevati requisiti economici richiesti dalla squadra tedesca.