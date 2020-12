Manchester United, Rashford eletto Personalità dell'anno 2020 dalla BBC

L'attaccante del Manchester United Marcus Rashford è stato premiato dalla BBC con il premio di Personalità dell'anno 2020. Il giovane inglese si è contraddistinto durante tutto l'anno per la sua grande generosità e il suo aiuto alla comunità durante la pandemia con eventi di beneficienza e un aiuto concreto alle famiglie e ai bambini.

Congratulations Marcus Rashford! 👏

The Manchester United and England footballer is the 2020 BBC Sports Personality of the Year Expert Panel Award winner! 🏆

📲💻 Watch: https://t.co/FqF6sZLPUG#SPOTY pic.twitter.com/S1gXLobYPi

— BBC Sport (@BBCSport) December 20, 2020