Manchester United, Rashford entra nella scuderia di Jay-Z

Marcus Rashford entra nella scuderia di Jay-Z. L'attaccante del Manchester United sarà quindi rappresentato dalla Roc Nation Sports che fra i suoi assistiti vanta Axel Witsel, Federico Bernardeschi, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

A game changer on the field. A global inspiration off of it. Welcome, @MarcusRashford! #RocFam pic.twitter.com/pVvbe2OFKv

— Roc Nation Sports (@RocNationSports) June 23, 2020