Manchester United, ritorno di fiamma per Aarons del Norwich. Ci sono anche Barça e Tottenham

Torna di moda il nome di Max Aarons laterale del Norwich, per il Manchester United. A riportare la notizia è il Sun oggi in edicola che parla del futuro del giocatore seguito anche da Barcellona e Tottenham. Possibile però che tutte e tre le big in questione trattino il trasferimento del terzino in vista della prossima estate.