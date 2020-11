Manchester United, Romero progetta la fuga a gennaio. Intanto si allena da solo

Ormai separato in casa, Sergio Romero sta valutando l'idea di risolvere il suo contratto con il Manchester United per trovare una nuova squadra a gennaio. L'ex portiere della Sampdoria, finito ai margini della formazione allenata da Solskjaer, si sta allenando da solo. A 33 anni, riporta il Sun, vuole rimettersi in gioco per dimostrare di meritarsi ancora la Nazionale Albiceleste.