Manchester United, Romero verso il ritorno in patria. C'è il Racing Avellaneda

Dopo la rottura con il Manchester United per Sergio Romero potrebbe esserci il ritorno in patria. L’esperto portiere infatti, come riporta il Daily Star, sarebbe finito nel mirino del Racing Avellaneda che avrebbe presentato un’offerta per il giocatore. Romero dovrà però ridursi l’ingaggio per venire incontro al club argentino e permettere la conclusione dell’affare.