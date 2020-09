Manchester United, si lavora su due tavoli per la punta: Cavani e Jovic nel mirino

Sky Sports informa che il Manchester United sta lavorando su due tavoli per arrivare a una punta. Trattative in corso per Edinson Cavani, attualmente svincolato dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain, e col Real Madrid per Luka Jovic. L'attaccante serbo, chiuso da Karim Benzema, può essere ceduto in prestito.