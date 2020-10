Manchester United, Solskjaer: "Assurdo togliere le 5 sostituzioni in una stagione così difficile"

A due giorni da Manchester United-Arsenal, il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha preso parola. Il norvegese parlato della regola delle sostituzioni: in Premier League è stata tolta la possibilità di cambiare in corsa cinque giocatori: "Non posso credere che il voto sia andato contro, dobbiamo pensare ai giocatori e questa è la stagione più difficile di tutte. Capisco il motivo per cui i club hanno votato contro, ma se fai un passo indietro e pensi ai calciatori e alla loro salute mentale e fisica, penso che l'unica soluzione sensata sarebbe stata quella di darci l'opportunità di riposare un po'. Abbiamo già visto tanti infortuni ed è per questo che dobbiamo far riposare i giocatori in certi momenti. Mi sarebbe piaciuto avere cinque cambi a disposizione".