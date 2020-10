Manchester United, Solskjaer: "Cavani, che impatto. Farà grandi cose con noi"

Ole Gunnar Solskjaer elogia Edinson Cavani, che ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester United nella partita contro il Chelsea: "Cavani ha giocato poco negli ultimi mesi ma mi è piaciuto il suo approccio, ha fatto sentire la sua presenza in area. Ha sfiorato il gol su cross di Greenwood ma in quell'occasione ha difeso bene Thiago Silva. Sono sicuro che farà grandi cose con noi, ha mostrato un grande atteggiamento in allenamento. Ha solo bisogno di giocare per tornare in forma".