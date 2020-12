Manchester United, Solskjaer: "Cavani ha imparato la lezione. È carico per la sfida col PSG"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG. La prima domanda è per Cavani, al centro delle polemiche dopo una storia pubblicata su Instragram (Leggi qui): "Edinson è davvero dispiaciuto per l'errore che ha fatto. Non c'era nessun intento malizioso, solo un saluto affettuoso che ha scatenato il finimondo. Lo sosteniamo, ma sosteniamo anche la FA. Vogliamo essere in prima linea nella lotta contro la discriminazione. Sono sicuro che Edinson ha imparato la lezione nel modo più duro".

La sfida con il PSG?

"Prima ci qualifichiamo, meglio è. Vogliamo vincere il girone. La nostra mentalità è vincere la partita e arrivare in testa al girone".

Cavani?

"È pronto per giocare e ovviamente sarà speciale per lui giocare contro il PSG, il suo vecchio club dove. Conoscendolo, questo gli darà energia. È così professionale. E lavorerà sulla sua mentalità oggi per prepararsi per la partita".

Haaland?

"Sicuramente batterà il mio record di gol. È stato fantastico lavorare con il ragazzo e una parte di me si sente orgogliosa di aver dato un piccolo contributo in una tale crescita e sono sicuro che Erling segnerà molti gol in Champions League".

La lotta per la Premier League?

"Perdi la possibilità di vincere o perdere il titolo nelle prime otto o dieci partite se non tieni il passo con il gruppo. Abbiamo recuperato e siamo appena dietro le migliori squadre al momento, ma vogliamo essere lì ad aprile o maggio. Adesso siamo totalmente concentrati sulla Champions e vogliamo vincere il nostro girone".