Manchester United, Solskjaer chiama Sancho. Ribadita la volontà di portarlo in Inghilterra

Il Manchester United non rinuncia a Jadon Sancho. Come riporta il Daily Express, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe contattato telefonicamente la stella del Borussia Dortmund, obiettivo principale dei Red Devils in questa finestra di trasferimenti. Il giocatore non avrebbe problemi a tornare in patria ma il club inglese frena, spaventato dalle richieste dei gialloneri, ritenute eccessive.