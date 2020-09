Manchester United, Solskjaer conferma Maguire: "Sarà ancora il nostro capitano"

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha confermato il fatto che Harry Maguire sarà comunque il capitano dei Red Devils malgrado la condanna dal Tribunale greco a 21 mesi e 10 giorni di reclusione, sospesa con condizionale per condotta violenta, tentata corruzione e insulti. Queste le sue parole: "Harry ha avuto un'estate difficile. Non è vero che è stato fermo per tanto tempo, a lui abbiamo concesso qualche giorno di riposo in più ma quando è tornato era in forma. Ha gestito bene tutta la vicenda, sarà ancora il nostro capitano. Per me lui è un top, anche come essere umano ed è sempre stato un ragazzo positivo, con i giusti valori. Quindi spero davvero che possiamo vedere Harry esibirsi al suo meglio".