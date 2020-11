Manchester United, Solskjaer contro i calendari: "Chi è il responsabile? Sembra uno scherzo"

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, commenta così la vittoria in casa dell'Everton, che gli permette di respirare e di mantenere l'incarico sulla panchina dei Red Devils: "Rischiavamo di fallire, e voglio parlare anche dell'orario del match. Incredibile che ci abbiano messo di sabato a pranzo quando abbiamo giocato mercoledì sera in Turchia. Voglio ringraziare i ragazzi per il carattere che hanno dimostrato, hanno meritato di non fallire quest'oggi. Chi è il responsabile di tutto ciò? Voglio dire, Manchester City e Liverpool hanno giocato in Champions League martedì, e a loro tocca la domenica. In un periodo di pandemia come questo è un disagio ulteriore sia fisico che mentale, non c'è tempo per recuperare. Non avremmo avuto problemi per domenica, c'è anche la sosta per le nazionali dopo, ma così sembra uno scherzo. Comunque oggi siamo stati semplicemente fantastici, era da giovedì mattina che avevamo parlato dell'importanza che avrebbe avuto questa partita".