Manchester United, Solskjaer: "Dean Henderson sarà il nostro portiere titolare in futuro"

"Dean Henderson diventerà il numero 1 dell'Inghilterra e del Manchester United". A dirlo è il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, che ha aggiunto: "Ha preso delle ottime decisioni in questi anni, che gli hanno permesso di crescere in modo fantastico. Stiamo cercando di capire dove sarà nella prossima stagione, ma non abbiamo ancora deciso niente. Ha fatto molto bene in quella attuale, dimostrando di poter essere il titolare in futuro".