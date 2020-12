Manchester United, Solskjaer: "Deluso per il pareggio, avremmo potuto vincere"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Leicester nel "Boxing Day" di Premier League: "Abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a portare a casa la partita, questo risultato mi rende molto deluso. Usciamo da questa partita con un punto: meglio di niente, anche se avremmo potuto vincere visto che abbiamo avuto un maggior numero di opportunità per segnare rispetto ai nostri avversari. Siamo in un periodo molto complicato dal punto di vista del calendario, torneremo in campo già tra tre giorni contro il Wolverhampton: cercheremo di farci trovare pronti e recuperare tutte le energie".