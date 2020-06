Manchester United, Solskjaer: "Dobbiamo alzare una coppa per onorare la tradizione del club"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, commenta il successo di ieri sera contro il Norwich che ha permesso ai red devils di qualificarsi per le semifinali di FA Cup: "Sarebbe certamente importante arrivare in finale di FA Cup, l'anno scorso abbiamo perso ai quarti contro il Wolverhampton. Ora giocheremo la semifinale a Wembley, sarebbe fondamentale riuscire a vincere un trofeo. Sarebbe importante anche giocarsi una finale. Dobbiamo alzare una coppa per onorare la tradizione vincente del club. Ora siamo in semifinale e ne siamo molto felici".