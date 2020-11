Manchester United, Solskjaer: "Meglio nella ripresa, dobbiamo tornare a fare punti"

Le dichiarazioni di Solskjaer dopo Manchester United-Arsenal 0-1.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato così la sconfitta interna contro l’Arsenal: “Nel primo tempo abbiamo creato un paio di occasioni, lasciando a desiderare sul piano dell’intensità. Nella ripresa abbiamo fatto meglio da questo punto di vista, ma siamo stati ingenui sul rigore. Ci sono varie ragioni per cui abbiamo fatto meglio nel secondo tempo; comunque vanno fatti i complimenti all’Arsenal che è davvero una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Recentemente abbiamo vinto delle partite in casa: non ci sono differenze tra quando giochiamo tra le mura amiche e quando invece andiamo in trasferta. Dobbiamo lavorare duramente durante la settimana e portare a casa punti, come abbiamo fatto con grande continuità nella seconda parte della scorsa stagione”.