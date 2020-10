Manchester United, Solskjaer: "Non è facile tenere fuori un giocatore come Pogba"

vedi letture

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lipsia: "Ho ancora un paio di dubbi di formazione, soprattutto dopo aver giocato una partita tosta nel week end. Sarà una lunga stagione, ma abbiamo una rosa importante che è decisamente migliorata rispetto all'anno scorso, sia per qualità che per quantità. Non è facile tenere fuori giocatori come Matic, Pogba e Van de Beek. Sono tutti campioni esperti e di livello internazionale. Come detto non è facile, ma abbiamo tante partite davanti, sicuramente tutti avranno il loro spazio.

La sfida con il Lipsia sarà l'occasione per vedere da vicino Dayot Upamecano, difensore francese da tempo nel mirino dei Red Devils

"Non voglio parlare dei giocatori delle altre squadra, ma domani sarà un nostro avversario. È davvero un ottimo giocatore e domani possiamo ammirarlo da vicino".