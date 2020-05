Manchester United, Solskjaer: "Nulla contro chi non vuole tornare in campo"

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato ai microfoni di Sky Sports di un eventuale rifiuto di alcuni giocatori a scendere in campo: "Non avrei nulla contro di loro. E comunque durante tutta la stagione, se un giocatore non è mentalmente pronto a giocare, non credo che lo si possa forzare. Penso che non abbiano sollevato troppe preoccupazioni, ma ovviamente ci fidiamo degli esperti e degli ufficiali sanitari e chissà se e quando sarà sicuro ricominciare".