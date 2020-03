Manchester United, Solskjaer: "Pogba vicino al rientro. Sarà tra una settimana"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, parla alla vigilia della gara a porte chiuse di domani in Austria a Linz contro il LASK. "I giocatori sono concentrati sul fare il proprio mestiere. Ci sono circostanze difficili per tutta la società. Noi dobbiamo solo giocare e vincere la partita. Pogba? E' vicino al pieno recupero ma non ancora a posto. Non si è allenato con la squadra ma la prossima settimana sarà disponibile".