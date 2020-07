Manchester United, Solskjaer prende le difese di De Gea: "È mentalmente forte"

Ole Gunnar Solskjaer prende le difese di David de Gea, salito sul banco degli imputati dopo la sconfitta in FA Cup contro il Chelsea nella quale lo spagnolo ha colpe su due delle tre reti incassate: "David ha sufficiente forza mentale da sapere che dovrà lavorare duramente in allenamento per farsi trovare pronto per le partite. Il mio compito è preparare la squadra per il West Ham ed è quello che stiamo facendo. Non parleremo di singoli perché nessuno deve avvertire maggiore pressione".