Manchester United, Solskjaer: "Questo risultato è un pugno allo stomaco"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico dello United, ha commentato la sconfitta ottenuta in casa del Basaksehir: "Questo risultato è un pugno allo stomaco. Non è facile vedere cose positive dopo questo match. Non abbiamo fatto una buona prestazione. Pensavamo di poter fare meglio ma nella ripresa non ci siamo riusciti":