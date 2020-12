Manchester United, Solskjaer: "Reazione tardiva, guardiamo avanti"

Le dichiarazioni di Solskjaer dopo Lipsia-Manchester United 3-2.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato così l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lipsia: “Abbiamo reagito troppo tardi. A differenza della Premier League, dove abbiamo conquistato diversi risultati in rimonta, questa sera abbiamo subito tre gol e non siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Un peccato aver mostrato il nostro vero carattere solo nel finale. Abbiamo cominciato bene il girone, ma credo che la svolta in negativo sia stata la sconfitta in casa del Basaksehir. Dopo non abbiamo chiuso la qualificazione con il PSG né tantomeno questa sera. Sapevamo come contrapporci ai loro cross e ai loro inserimenti in area, ma non l’abbiamo fatto nel migliore dei modi. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo una partita importante sabato. Pogba? Si sta allenando bene, non è il momento di parlare del suo futuro”.