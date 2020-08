Manchester United, Solskjaer: "Scelta la squadra migliore per portarci in finale"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio della semifinale di Europa League contro il Siviglia: "Ho scelto la squadra migliore per portarci in finale, sappiamo che dovremmo fare delle sostituzioni e in panchina ci sono ragazzi pronti a entrare. Ho scelto De Gea perché ha giocato bene per tutta la stagione, per me è un privilegio avere un secondo portiere come Romero. Oggi c'è meno caldo rispetto alla scorsa partita, ci sarà più intensità: vogliamo gestire meglio la palla rispetto alla partita col Copenaghen ed attuare un pressing più deciso".