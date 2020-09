Manchester United, Solskjær: "van de Beek? Voglio inserirlo gradualmente"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Manchester United-Crystal Palace, valevole per la 2ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Paul (Pogba, ndr) si è allenato molto bene da quanto è tornato - dichiara il manager dei Red Devils - mentre Donny (van de beek, ndr) è alla sua prima partita e voglio che entri nel gruppo in maniera graduale".

Sulla scelta del portiere: "Ho due ottimi portieri. David (de Gea, ndr) ha giocato molto bene, ad inizio settembre, quando ha difeso i pali della Spagna (Germania-Spagna 1-1 del 3 settembre e Spagna-Ucraina 4-0 del 6 settembre, ndr). Per questo e per il fatto di essersi allenato molto bene in settimana, quest'oggi parte titolare lui. In campo mandi sempre la squadra che reputi migliori e che reputi più in forma".

Su Greenwood: "Vedremo se ci sarà bisogno di lui. Chiaramente è sempre un'ottima opzione in panchina perché ha sempre fatto bene da subentrante. Non si è potuto allenare molto con noi nella brevissima preparazioni che abbiamo fatto, quindi, per questa ragione, oggi partirà dalla panchina".