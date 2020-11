Manchester United, termina la striscia di dieci vittorie consecutive in trasferta dei Red Devils

vedi letture

Sconfitta pesante anche in termini statisti quella subita dal Manchester United contro il Basaksehir nel match della terza giornata di Champions League. Con lo stop in terra turca si è infatti conclusa la serie di vittorie esterne consecutive in tutte le competizioni della storia dei Red Devils durata per ben dieci gare. In più la sconfitta di questa sera è la prima in trasferta nelle ultime diciannove apparizioni da quando ha perso contro il Liverpool in Premier League nello scorso mese di gennaio. I dati sono forniti da OPTA.