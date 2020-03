Manchester United, Tuanzebe ai giovani: "Concentratevi su voi stessi e sul vostro percorso"

vedi letture

Il difensore del Manchester United Axel Tuanzebe ha voluto lasciare alcuni consigli ai giovani calciatori dei Red Devils al canale ufficiale del club: "Ognuno ha il suo percorso, a seconda delle richieste, di quanto duramente lavori, quindi tutto dipende dall'individuo. Penso che attenersi all'etica, alla mentalità del club sia di grande aiuto perché puoi sempre identificare il giocatore dell'Accademy. I giovani giocatori devono sapere che non tutti entreranno a far parte della prima squadra, quindi non dovresti scoraggiarti ma sapere che c'è un altro percorso che potresti intraprendere in un altro club ed eccellere. Quindi dovresti concentrarti su te stesso e capire che il tuo percorso è diverso".