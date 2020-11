Manchester United, un mese di stop per Shaw. Alex Telles esce dalla quarantena

Infortunatosi sabato nel corso della partita vinta contro l'Everton (3-1), il terzino del Manchester United, Luke Shaw, starà fuori un mese. Lo ha reso not il club. Potrebbe pertanto saltare le partite di Premier League contro West Bromwich Albion, Southampton e West Ham così come le sfide di Champions League contro Basaksehir, Paris Saint-Germain e Lipsia. Torna disponibile Alex Telles,c he dal suo arrivo ha giocato una sola partita salvo poi dover saltare quattro incontri in quanto positivo al Covid-19. Da valutare le condizioni di Victor Lindelof e Marcus Rashford, che hanno accusato problemi dopo la partita contro l'Everton.