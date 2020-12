Manchester United, van de Beek: "Cavani importante per noi. Posso giocare in diversi ruoli"

vedi letture

Il centrocampista del Manchester United Donny van de Beek ha parlato in conferenza stampa al fianco del manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer alla vigilia della sfida di Champions League con il PSG: "Lavoro duramente ogni giorno e so di poter dare qualcosa in più alla squadra. Mi piace giocare insieme a Bruno Fernandes, all'Ajax ho giocato in diverse posizioni, quindi per me non ci sono problemi".

Cavani?

"È importante averlo in squadra, soprattutto per me me. Tiene alta la squadra ed in area i difensori lo raddoppiano sempre, lasciando più spazio per noi centrocampisti".