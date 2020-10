Manchester United, Van de Beek non convince. Barnes: "Serviva più uno come Thomas Partey"

Donny van de Beek non è un caso per Ole Gunnar Solskjaer, nonostante l'impatto non proprio esaltante dell'olandese sulla Premier League e sul Manchester United. John Barnes, ex stella del Liverpool, ritiene però che il suo acquisto non sia stato funzionale alle esigenze dei Red Devils: "La gente pensa che se vieni dall'Ajax e costi 40 milioni, sei un giocatore come Johan Cruyff, ma non accadrà mai. Il Manchester United ha già subito molti gol in questa stagione e avrebbe potuto evitarli con un giocatore come Thomas Partey. Li avrebbe resi molto più forti. È una squadra con tanti palleggiatori e giocatori offensivi, come Paul Pogba e Bruno Fernandes. Van de Beek non può essere l'elemento di equilibrio, serviva qualcuno davanti alla difesa".