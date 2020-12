Manchester United-Wolverhampton, formazioni ufficiali: Cavani ha la chance da titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Wolverhampton, valida per il 16° turno di Premier League. Spicca la presenza dal 1' di Edinson Cavani che fin qui ha giocato solo un un'occasione da titolare in un incontro di Premier League, lo scorso 5 dicembre contro il West Ham:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Kilman, Coady, Saiss; Hoever, Neves, Vitinha, Moutinho, Ait Nouri; Traoré, Neto. All. Espirito Santo.