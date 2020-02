vedi letture

Manchester Utd, Solskjaer: "Gare importanti da qui alla fine. Priorità all'Europa"

La vittoria sul Watford legittimata con un ottimo secondo tempo ha dato ulteriore fiducia al Manchester United, già reduce da due risultati importanti con il Chelsea in campionato e il Brugge in Europa League. L'allenatore Ole Gunnar Solskjaer ha commentato ai media ufficiali del club la gara dell'Old Trafford: "Sono molto contento, è stata un'ottima settimana nel complesso, con le due vittorie in campionato e il pareggio fuori casa in Europa League. Abbiamo passato una buona settimana a Marbella in cui abbiamo rafforzato lo spirito di squadra, il cameratismo, c'è stata più comprensione tra i giocatori."

Il pubblico sembra già amare il nuovo arrivo Bruno Fernandes: "Chi non lo amerebbe? E' un giocatore vero, gioca bene, cerca il pallone, ha personalità. Ha voluto calciare il rigore, ha un carattere da Manchester United, non è solo un buon giocatore. Senza la personalità non hai possibilità in questo club, è la cosa più importante. Ho visto tantissimi giocatori di talento, ma che non avevano carattere. Bruno Fernandes lo ha."

Anche Martial si è messo in evidenza con un bellissimo gol: "Martial è molto abile, pensavo che fosse finito in fuorigioco ma il tempismo del passaggio di Bruno Fernandes è stato ottimo e la sua conclusione è stata incredibile. Glielo vediamo fare in allenamento, non siamo poi così sorpresi. Il gol di Greenwood? E' un ragazzino che sta imparando il mestiere, sta imparando a giocare contro gli adulti, ma è sempre stato un attaccante col fiuto del gol e non perderà mai questa caratteristica. E' la cosa più importante e più difficile nel calcio, ma lui ce l'ha. Sa quando ha l'opportunità e sa come andare a segno. Mi fa molto piacere questa prestazione. Il ritorno di James? Ci sono state un paio di partite in cui non ha giocato, ha potuto rifiatare, ora è pronto per tornare a correre lungo la fascia e oggi lo ha fatto al meglio."

Una vittoria importante in chiave campionato: "Ci sono ancora molte partite importanti da qui alla fine, la prossima settimana l'Everton, poi il City e il Tottenham. Le prossime tre di campionato saranno molto importanti per noi, dobbiamo mantenere i piedi per terra e concentrarci su quelle partite, ma anche sull'Europa League. Vogliamo passare il turno, quindi la priorità è alla gara di giovedì".