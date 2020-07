Manchester Utd, Solskjaer: "Perso la concentrazione. Bailly aveva ferita alla testa"

C'è rammarico in casa Manchester United per la sconfitta nella semifinale della Emirates FA Cup contro il Chelsea. Inoltre, durante la gara hanno destato preoccupazione le condizioni di Eric Bailly, uscito in barella a fine primo tempo per un colpo alla testa. Il manager Ole Gunnar Solskjaer ha commentato in conferenza stampa la gara dei Red Devils:

"Certo, se perdi la partita sei molto deluso. Abbiamo giocato il primo tempo che ci aspettavamo, tra due squadre che si conoscono molto bene. Ci siamo aspettati a vicenda, non è successo nulla fino al lungo stop (per l'infortunio di Bailly, n.d.r.) e al loro gol e, naturalmente, c'era delusione per essere andati all'intervallo sull'1-0. Abbiamo provato a cambiare, ma non ha funzionato."

Bisogna fare meglio nelle gare importanti?

"Vorremmo vincere sempre e siamo molto delusi nello spogliatoio, ma dobbiamo migliorare nei big match quando è importante. Lo sappiamo, dovremo tenerne conto, imparare e prepararci per le prossime. Ne avremo due nei prossimi cinque giorni."

Sugli infortuni di Bailly e Maguire:

"Speriamo che Eric si rimetta presto. Aveva una ferita alla testa. Quando lui e Maguire sono rimasti a lungo a terra, è stato un momento particolare. Ovviamente la lunga interruzione è stata un test e non l'abbiamo superato, perché abbiamo perso la concentrazione e concesso un gol poco prima dell'intervallo. Ciò ha avuto un impatto enorme sulla partita. Harry sta bene. Aveva un taglio sopra l'occhio, quindi starà bene. "

Sulla scelta della squadra:

"Oggi abbiamo scelto una formazione per darci la migliore opportunità possibile di passare la semifinale ed essere pronti per mercoledì. Oggi non ha funzionato. A metà gara siamo stati costretti a cambiare quando Eric è dovuto uscire, ma saremo pronti per mercoledì. Oggi ho scelto una formazione per passare il turno."

Sull'errore di de Gea in occasione del 2-0 Chelsea:

"David sa che avrebbe dovuto parare il secondo gol, ma ormai è fatta. Dobbiamo andare avanti e pensare a mercoledì. È difficile per un portiere rimediare agli errori, David ha fatto due o tre fantastici salvataggi dopo quell'episodio."

Sulla prestazione del giovane Brandon Williams:

"Avete visto Williams e la personalità che ha dimostrato. Ha sbagliato un passaggio che ha portato al loro secondo gol, e probabilmente si è sentito un po' responsabile, ma per il resto della secondo tempo è stato assolutamente eccezionale. Il ragazzo è stato fuori per un po' e non ha giocato, ha avuto un infortunio, ma la sua tempra e la sua personalità sono stati fantastici, ha dato il massimo."

Questa sconfitta può insegnare qualcosa?

"Cosa dobbiamo imparare? Abbiamo un sacco di cose da imparare come squadra, stiamo imparando e stiamo crescendo. La squadra oggi ha incassato un colpo per quanto riguarda la fiducia, ma vediamo come sarà la reazione mercoledì".