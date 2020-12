Mane scontento della sostituzione con Salah. Crouch: "Dubito che siano migliori amici"

Aria tesa in casa Liverpool? Dopo le voci che vorrebbero Momo Salah "infelice" (poi prontamente smentite) , a far discutere c'è anche l'espressione di Sadio Mané al momento della sostituzione nel secondo tempo della sfida vinta sabato scorso contro il Crystal Palace. L'attaccante senegalese, autore di una rete e un assist, è stato rimpiazzato proprio dall'egiziano e non è sembrato particolarmente felice; a spiegare la vicenda ci ha pensato Peter Crouch, sulle colonne del Daily Mail: "Mané era giustamente furioso, perché quando un attaccante sente odore di 'sangue' non gli piace essere sostituito. Dubito che lui e Salah siano "migliori amici". Ma non importa, perché il loro rapporto è un problema solo se la squadra sta perdendo. Negli ultimi due anni Il Liverpool ha vinto tutto; certo, c'è concorrenza tra i due, tutti gli attaccanti sono egoisti e loro puntano a segnare tanti gol, soprattutto Salah che sembra un po' ossessionato dai numeri. È diventato uno dei migliori attaccanti, è una macchina da gol".