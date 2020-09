Manovra di disturbo del Mali: convocato Adama Traore, ma Luis Enrique lo farà debuttare

La Federazione del Mali sta facendo pressioni affinché Adama Traoré scelga la Nazionale africana e lo ha convocato per i prossimi impegni. L'esterno del Wolverhampton è stato inserito nella pre-lista di Luis Enrique, che questo venerdì potrebbe confermarlo per l'amichevole contro il Portogallo e le partite contro Svizzera e Ucraina. Il giocatore ha sempre dichiarato di preferire le Furie Rosse, che lo hanno già testato in tutte le selezioni inferiori, Adama è stato convocato per due volte dalla Spagna, ma non ha potuto debuttare per diversi problemi: prima un infortunio muscolare, poi il coronavirus hanno solo rimandato l'evento. Traoré dovrebbe finalmente scendere in campo con la Nazionale maggiore tra qualche giorno.