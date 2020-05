Manuel Neuer non va in pensione. E il rinnovo è un segnale anche per Nubel

Nemmeno il grande gelo che era sceso nel mese scorso è riuscito a scrivere la parola fine alla storia d'amore tra Manuel Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere tedesco ha rinnovato fino al 2023 con il club campione di Germania in carica, mettendo così a tacere le voci su un rapporto ai minimi termini, dopo che erano emersi dettagli sulle richieste che il giocatore e il suo agente avrebbero fatto alla società, in particolare sulla durata del nuovo accordo (5 anni).

Tutto smentito prontamente. Il contratto, in scadenza nel 2021, è stato prolungato di altre due stagioni. Non c'è tensione, né timore nei confronti dell'erede designato, quell'Alexander Nubel il cui acquisto è stato ufficializzato da tempo. Il 23enne ancora in forza allo Schalke (club dal quale il Bayern acquistò anche Neuer, nel 2011) crescerà alle spalle di uno dei migliori portieri degli ultimi anni, per poi prenderne il posto appena dimostrerà di essere pronto. Neuer, nel frattempo, cercherà di conquistare altri trofei da inserire in una bacheca ricchissima: i prossimi obiettivi sono l'ennesima Bundesliga, la Champions League e l'Europeo. A 34 anni non è ancora il momento di andare in pensione.