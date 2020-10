Maradona compie 60 anni. Il Newell's lo celebra: "Grazie per aver vestito la nostra maglia"

Poche presenze per Diego Armando Maradona con la maglia del Newell's Old Boys, appena 5 nell'arco di due mesi, da ottobre e dicembre 1993. Ma tanto sono bastate per entrare nel cuore dei tifosi del club rosarino, che ha voluto dedicare un post al fuoriclasse. "So solo che ti ho visto con quella del Rojinegro. Grazie eterno per aver indossato la nostra maglia" è il messaggio d'amore del club.