Maradona in isolamento preventivo: uno degli assistenti ha manifestato i sintomi del COVID-19

Mattinata movimentata in Argentina, dove il coronavirus ha colpito due mostri sacri del calcio: Marcelo Gallardo, tecnico del River, è in isolamento perché un suo stretto contatto è risultato positivo. Stessa situazione anche per Diego Armando Maradona: come riporta Olé, un assistente del Pibe de Oro ha manifestato i sintomi del virus e per il tecnco del Gimnasia è subito scattato l'isolamento preventivo. Maradona potrebbe non essere in panchina per l'esordio della sua squadra nella Coppa di Lega previsto per venerdì, quando tra l'altro festeggerà il suo sessantesimo compleanno.