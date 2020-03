Maradona, nuovo look e capelli rasati durante l'isolamento per Coronavirus

Un nuovo look per l'isolamento dal pericolo Coronavirus: è quello esibito da Diego Armando Maradona in occasione della partita giocata dal suo Gimnasia La Plata, club che l'ex Pibe de Oro allena da settembre 2019, contro il Banfield. Maradona si è presentato in panchina con capelli rasati ai lati e una ricrescita accennata nella parte centrale della testa. Una scelta presa prima di avviare un periodo di allontanamento forzato dai suoi giocatori, con i quali Diego invece non potrà per il momento condividere le stesse stanze: è infatti considerato un soggetto a rischio in questa epidemia di coronavirus a causa dei problemi cardiaci del passato e dell'obesità.