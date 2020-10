Maradona su Covid: "È la cosa peggiore che potesse capitare. Confido in Putin per il vaccino"

Per i suoi 60 anni, Diego Armando Maradona ha concesso un'intervista al Clarin. Sulla pandemia di Covid: "Questa è la cosa peggiore che ci possa capitare, non ho mai visto niente del genere. E l'America Latina ne sta soffrendo pià di tutti. Si spera che finisca presto, ci sono persone che non se la stanno passando bene, rimaste senza lavoro, che hanno problemi a potersi permettere di poter mangiare tutti i giorni. Ho fiducia in Putin, sono sicuro che tra poco avrà un vaccino".