Marco Rossi su Szoboszlai: "Vicino a Milan e Napoli in passato. Ha un talento innato"

Marco Rossi, CT dell'Ungheria qualificata a Euro 2020 e promossa nella League A di Nations League, ha raccontato ai microfoni di Radio Punto Nuovo quanto sia difficile farsi strada come allenatore in Italia "Posso dire che non è un Paese meritocratico, è importante conoscere qualcuno che sappia darti un’opportunità. Da quando alleno l’Ungheria, abbiamo messo a segno una doppia promozione. Dalla C alla A in due anni. Stiamo già studiando gli avversari e c’è poco da stare allegri. Incontreremo le più forti”.

Poi una sguardo al futuro di Dominik Szoboszlai, uno dei talenti più desiderati in Europa: “Ha capacità balistiche uniche, faccio fatica a vedere qualcuno che calcia come lui nei migliori campionati. Ha un talento innato, un dono. Vede molto bene lo sviluppo del gioco, corre molto, deve migliorare nelle transizioni difensive e nel complesso, nella fase difensiva. In Italia diventerebbe completo in tempi brevi. È stato molto vicino al Milan con Ragnick, ma anche il Napoli si è interessato”.

Infine, solo elogi per il CT dell’Italia ed ex compagno di squadra, Roberto Mancini: “La sua Nazionale mi piace molto, ha convocato giovani di talento”.