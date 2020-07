Marcos Rojo nel mirino del Boca: "Riquelme mi ha chiamato, ma non è il momento di andare"

Marcos Rojo non ha intenzione di trasferirsi al Boca Juniors: "Riquelme mi ha chiamato per conoscere le mie intenzioni. Gli ho fatto sapere che la mia idea è restare in Argentina, ma non è il momento per me di andare al Boca. All'Estudiantes mi hanno ricevuto come un idolo. Anche se tifo Boca Juniors, non sarebbe un bel gesto da parte mia", le parole a Fox Sports del difensore argentino attualmente in prestito dal Manchester United all'Estudiantes.