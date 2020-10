Marcus Thuram si prende la scena con il Real: 2 reti e personalità da vendere per il figlio d'arte

Prima una potente conclusione in corsa, poi una sassata a concludere un contropiede orchestrato da lui stesso. Marcus Thuram si è definitivamente presentato al grande calcio con una doppietta contro il Real Madrid: un biglietto da visita straordinario, per il figlio d'arte, che a fine partita ha appreso di aver già battuto un record del padre. L'ex difensore di Parma e Juventus, infatti, aveva segnato solo una rete in Champions League in 67 partite (nel 1993, Monaco-Spartak Mosca). "Non sapevo nemmeno che avesse fatto gol", è stata la risposta divertita dell'attaccante del Borussia Mönchengladbach, comunque deluso per la vittoria sfumata in extremis.

Per il giovane Thuram, classe 1997, questa può essere la stagione della definitiva consacrazione. Durante la breve preparazione estiva, il suo posto da titolare sembrava a rischio: aveva bisogno di tempo per recuperare dopo l'intervento alla caviglia. Ma gli sono bastate poche settimane per mettere le cose in chiaro: Marcus è tornato a essere quell'attaccante potente e difficile da fermare già ammirato nella scorsa stagione. Ne sanno qualcosa i difensori dell'Inter, che sono riusciti a contenerlo a fatica. Ieri lo hanno scoperto i giocatori del Real, che lo hanno visto sfrecciare più volte e andare a segno in due occasioni.