Mariano Diaz positivo al COVID: "Mi sento perfettamente, voglio tornare presto alla normalità"

Mariano Diaz , calciatore del Real Madrid risultato positivo al Coronavirus e prontamente isolato dal club, ha pubblicato un video sui suoi social per ringraziare i tifosi che gli sono stati vicini in queste ore e rassicurare al contempo tutti sulle sue condizioni fisiche: "Vi ringrazio tanto per i vostri messaggi di sostegno, grazie a Dio mi sento perfettamente. Ora mi trovo isolato a casa, spero di tornare presto alla normalità e tornare insieme ai miei compagni e alla squadra", le sue parole sulle Instagram Stories .