Marinakis patron anche del Nottingham Forest: tutta la rosa negativa al Coronavirus

Il Nottingham Forest non ha giocatori contagiati dal Coronavirus. A renderlo noto è lo stesso club dopo che tutti i calciatori della rosa e lo staff hanno effettuato i test per scongiurare casi di Covid-19. Evangelos Marinakis, proprietario dell'Olympiacos risultato positivo al virus, è anche il patron del club inglese e per questo sono stati effettuati tutti i tamponi del caso che, fortunatamente, hanno dato tutti esito negativo. La società ha dichiarato mezzo stampa che resterà in contatto con gli organi direttivi e le autorità calcistiche per garantire l'adozione di tutte le misure corrette per evitare l'espandersi dell'epidemia. A riportarlo è la BBC.