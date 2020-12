Marine e le case confinanti allo stadio. Kane potrebbe scampanellare per recuperare la palla?

Nei giorni scorsi il sorteggio di FA Cup ha messo di fronte il Marine AFC, club di ottava serie, di fronte al Tottenham di Mourinho e Kane in quella che è già una sfida storica essendo la gara con il maggior divario fra le due squadre nella storia della centenaria competizione inglese.

La sfida si giocherà nello stadio del Marine, un campetto di provincia che confina con diverse abitazioni private tanto che sulla rete di protezione attorno al campo figurano i numeri civici delle case a cui suonare qualora il pallone dovesse finire in uno dei giardini circostanti. Il portale Sportbible su Twitter già si immagina la scena di Harry Kane che scampanella a una delle abitazioni per riavere la palla e poter continuare a giocare.

The fencing at Marine's ground is marked with numbers so the club knows which house to knock on if the ball goes in the back garden.

Imagine Harry Kane knocking on your door to ask for his ball back 😂 pic.twitter.com/DeyOhVnZKh

— SPORTbible (@sportbible) December 1, 2020